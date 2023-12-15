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Общество

Псковская областная библиотека отмечает 190-летие

Торжественное мероприятие к 190-летию Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова проходит в Городском культурном центре в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская областная библиотека отмечает 190-летие. Фото здесь и далее: ПАИ

На мероприятии присутствуют представители правительства региона, администрации города, Псковского областного Собрания депутатов, Псковской епархии, музеев, библиотек региона и России и другие.

С приветственным словом выступил митрополит Псковский и Порховский Арсений. «Всех сердечно благодарю за приглашение, для меня это было очень значимо, и я приложил все усилия, чтобы быть в этот день с вами и от всего сердца поздравить всех вас с юбилеем и от всего сердца поздравить всех тех тружеников книги, образования, интеллектуального труда, которые сегодня отмечают 190-летний юбилей», – сказал он.

Митрополит Псковский и Порховский Арсений поздравил библиотеку с юбилеем. Фото: ПАИ

«Благодарю от лица Псковской епархии за сотрудничество, которое было и будет, я надеюсь, ещё более плодотворным, для того чтобы как можно больше горожан, наших современников привлекать и приобщать к книжкам, знаниям. С праздником!» – заключил он.

«Сегодня мы вас искренне приветствуем и благодарим от имени правительства Псковской области за многолетний, добросовестный труд, который позволяет нам гордиться, находясь рядом с библиотекой, которая позволила себе отметить 190 лет. С праздником вас!» – поздравила коллектив библиотеки первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила коллектив библиотеки и вручила Почетные грамоты. Фото: ПАИ

Она передала приветствие от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «История учреждения – это образец искреннего служения идеалам добра и просвещения. За 190 лет сменилось не одно поколение специалистов, но качество работы и творческий подход остаются неизменно высокими. Сегодня Псковская областная библиотека выполняет свои функции, но в то же время становится площадкой для реализации масштабных современных, новых проектов. Благодарю вас за труд, инициативу, творчество, энергию. Желаю всем вдохновения, процветания, надежных партнёров, интересных проектов, верных, благодарных читателей», – пожелал он.

Приветственное слово передали и от председателя Псковского областного Cобрания депутатов Александра Котова, председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, главы Пскова Бориса Елкина.

 Специальной музыкальной программой участников мероприятия поздравил заслуженный артист России Александр Либ, артисты и музыканты Пскова и региона.

На фото заслуженный артист России Александр Либ

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