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Общество

Новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове

Новый корпус Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове. Фото: ПсковГУ

Капитально отремонтировано трёхэтажное здание на улице Толстого. Создано около 20 учебных цехов – современных образовательных пространств, которые примут порядка 400 студентов.

В новом корпусе оборудован тренажёрный зал площадью 180 «квадратов» для студентов и сотрудников ПсковГУ. 

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