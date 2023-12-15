Новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове
Новый корпус Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Капитально отремонтировано трёхэтажное здание на улице Толстого. Создано около 20 учебных цехов – современных образовательных пространств, которые примут порядка 400 студентов.
В новом корпусе оборудован тренажёрный зал площадью 180 «квадратов» для студентов и сотрудников ПсковГУ.
Запланированные к установке в текущем году последние три сотовые вышки запустили в Псковской области
Новый корпус ПИШ гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открыли в Пскове
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