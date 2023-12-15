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Общество

Коллектив Псковского театра кукол награждён почётной грамотой губернатора региона

Коллективу Псковского театра кукол вручили от имени губернатора Псковской области почётную грамоту и благодарственные письма правительства сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

В честь 60-летнего юбилея театра состоялось торжественное мероприятие. В нём приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она вручила от имени главы региона Михаила Ведерникова коллективу театра почётную грамоту за высокий профессионализм, значительный вклад в воспитание и эстетическое развитие подрастающего поколения Псковщины. Кроме того, почётной грамотой губернатора и двумя благодарственными письмами правительства региона отмечены специалисты театра.

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