Коллектив Псковского театра кукол награждён почётной грамотой губернатора региона

20:14, 15 декабря 2023, ПАИ

Коллективу Псковского театра кукол вручили от имени губернатора Псковской области почётную грамоту и благодарственные письма правительства сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В честь 60-летнего юбилея театра состоялось торжественное мероприятие. В нём приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она вручила от имени главы региона Михаила Ведерникова коллективу театра почётную грамоту за высокий профессионализм, значительный вклад в воспитание и эстетическое развитие подрастающего поколения Псковщины. Кроме того, почётной грамотой губернатора и двумя благодарственными письмами правительства региона отмечены специалисты театра.