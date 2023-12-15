В Псковской области стартовал региональный конкурс проектов ТОС

21:46, 15 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области стартовал региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Приём заявок будет осуществляться с 9 января 2024 года. Подать заявки на участие в конкурсе смогут ТОС, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципалитетов, городских и сельских поселений Псковской области.

На реализацию проектов победителям выделят субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта оценивается в 500 тысяч рублей.

Напомним, всего в Псковской области функционирует 566 ТОС. Три из них имеют статус юридического лица. Всего на конкурс проектов ТОС с 2019 года направлено 137 млн рублей. Ежегодно эта сумма увеличивается.

В 2023 году максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. На конкурс было подано 386 заявок, по итогам конкурса реализовано 159 проектов.

Отметим, опыт Псковской области в работе с ТОС признан лучшим в России.