В Псковской области стартовал региональный конкурс проектов ТОС
В Псковской области стартовал региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС), сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Приём заявок будет осуществляться с 9 января 2024 года. Подать заявки на участие в конкурсе смогут ТОС, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципалитетов, городских и сельских поселений Псковской области.
На реализацию проектов победителям выделят субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта оценивается в 500 тысяч рублей.
Напомним, всего в Псковской области функционирует 566 ТОС. Три из них имеют статус юридического лица. Всего на конкурс проектов ТОС с 2019 года направлено 137 млн рублей. Ежегодно эта сумма увеличивается.
В 2023 году максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. На конкурс было подано 386 заявок, по итогам конкурса реализовано 159 проектов.
Отметим, опыт Псковской области в работе с ТОС признан лучшим в России.
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