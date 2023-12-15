В Красногородске на центральной площади установили и зажгли ёлку

23:00, 15 декабря 2023, ПАИ

Монтаж новогодней ëлки на центральной площади в Красногородске завершён. На главном символе Нового года сегодня, 15 декабря, зажгли огни. Об этом пишет газета Красногородского района «Заря».

Сообщается, что ёлку доставили из деревни Платишино.

«Как и у любой сказочной красавицы, у неё есть своя история. Она была посажена в 1950 году жительницей деревни Галиной Павловной Кюршиной. Много лет радовала ель местных жителей своей красотой. Но, так получилось, что сейчас разросшееся пятнадцатиметровое дерево стало мешать линии электропередач. Работники электросетей поставили в известность жителей деревни, что большинство ветвей будет спилено. На общем собрании активистов территориального общественного самоуправления деревни было внесено предложение, раз уж ёлку всё равно лишат красоты, то лучше отдать её в райцентр для украшения площади к новогодним праздникам», – пишет газета.