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Общество

«Парту Героя» открыли в Гдовской средней школе

В Гдовской средней школе сегодня прошло открытие «Парты Героя» в честь Героя Советского Союза гвардии полковника Александра Герасимовича Бойцова. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

«Парту Героя» открыли в Гдовской средней школе. Фото: газета «Гдовская заря»

В торжественной церемонии приняли участие почётные гости в лице первого заместителя главы района, представителей пограничных войск, ветеранских организаций и управления образования района.

К присутствующим обратился заместитель главы района Олег Грицаев, который призвал ребят помнить о таких героях, как Александр Бойцов, и равняться на них.

Школьники и присутствующие внимательно слушали и ветерана Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск», гдовича Владимира Караульнова.

«Ребята, мне очень приятно сегодня находиться с вами на этом мероприятии. Ведь я сам выпускник Гдовской школы 1972 года. Считаю, поколение наших учеников сопричастно к сохранению памяти о героях войны, которые отстаивали независимость нашей страны и трудились в тылу. Мы любим вас, ценим и верим, что с вами у России великое будущее», – сказал ветеран.

«Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за данной партой получают ученики школы, имеющие успехи в учёбе, а также за активное участие в различных мероприятиях. Почётное право первым сесть за «Парту Героя» предоставилось ученику восьмого «А» класса Александру Пухову. 

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