Итоги областной игры КВН подвели в Великих Луках

11:45, 16 декабря 2023, ПАИ

Итоги финального этапа областной игры КВН на тему «О ПДД в шутку и всерьёз» среди обучающихся 8–10-х классов подвели в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на управление образования города.

По результатам конкурсного отбора на региональный этап прошло восемь команд – две из Великих Лук, а также команды из Острова, Себежа, Опочки, Новоржева, Порховского и Великолукского районов.

По итогам состязаний первое место заняла команда «ГИБДД» из школы №и4 города Острова. Второе место у команды «АвтоСтоп» из школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова города Великие Луки. На третьем месте расположилась команда «Внезапный ДэП» из Славковской школы Порховского района.

Победители были награждены дипломами, кубками и памятными подарками.