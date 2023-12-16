Более 350 млн рублей направили в Псковской области на обновление парка дорожной техники

14:53, 16 декабря 2023, ПАИ

Более 350 млн рублей направили в Псковской области на обновление парка дорожной техники. Об этом сообщили губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На 53,2 млн рублей было приобретено восемь дорожных машин и 22 единицы навесного оборудования. Техника уже вышла на линию в Дновском, Куньинском и Паталовском районах, а также в Великих Луках, сообщил глава региона.

Дополнительно в рамках региональной программы «Чистая область» на 300 млн рублей закуплено 40 единиц спецтехники и 19 единиц навесного оборудования для Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Новосокольнического, Островского, Куньинского районов, Пыталовского муниципального округа и филиалов Псковавтодора.

«22 спецмашины и 11 единиц навесного оборудования уже в регионе. Остальное придёт до конца года. Спецтехника сразу направляется на уборку дорог. Чуть позже проведём брендирование», – отметил Михаил Ведерников.