Новогодние украшения появились в центральном парке Куньи
Новогодние украшения появились в центральном парке Куньи, сообщает районная газета «Пламя».
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
«Гирлянды развешены, олени пасутся. Подрядчики уже установили световые арки на входах. Посетителей парка заметно прибавилось. Остаётся добавить, что одновременно здесь устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения: мало ли что», – говорится в сообщении.
Украшения начали монтировать сегодня днём. Отмечается, что средства на них выделены из регионального бюджета.
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