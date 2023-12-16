Новогодние украшения появились в центральном парке Куньи

21:57, 16 декабря 2023, ПАИ

Новогодние украшения появились в центральном парке Куньи, сообщает районная газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»

















«Гирлянды развешены, олени пасутся. Подрядчики уже установили световые арки на входах. Посетителей парка заметно прибавилось. Остаётся добавить, что одновременно здесь устанавливаются дополнительные камеры видеонаблюдения: мало ли что», – говорится в сообщении.

Украшения начали монтировать сегодня днём. Отмечается, что средства на них выделены из регионального бюджета.