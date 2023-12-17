Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Пскове

13:17, 17 декабря 2023, ПАИ

Мужчину, который ушёл из больницы в июне 2022 года, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пропавший – уроженец деревни Старонья Псковского района Вадим Подоянов. Он проживал в деревне Карамышево. 29 июля 2022 года он самовольно ушёл из Псковской межрайонной больницы. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 55–60 лет, рост 190 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза. Был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.