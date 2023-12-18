Житель Сибири обокрал спящего великолучанина на сто тысяч рублей

08:24, 18 декабря 2023, ПАИ

Житель Сибири обокрал спящего великолучанина почти на сто тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Установлено, что в середине октября 31-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа распивал алкоголь вместе со своим знакомым. Увидев, что друг спит, мужчина вытащил из карманов его брюк два мобильных телефона, а также снял с его пальца кольцо-печатку, а с шеи серебряную цепочку. Ущерб составил порядка ста тысяч рублей. Похищенное мужчина продал.

Житель Сибири обвиняется в совершении преступления по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находящейся при потерпевшем). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.