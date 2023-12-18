Каждый третий пскович обожает Новый год

08:53, 18 декабря 2023, ПАИ

34 % псковичей обожают Новый год, следует из данных исследования сервиса SuperJob.

Еще 29 % опрошенных любят этот праздник, но без фанатизма. Каждый четвертый относится к Новому году спокойно. 5 % признались, что не любят его. Один из ста просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».

Женщины любят Новый год больше мужчин. Молодежь – больше старшего поколения.

Среди представителей профессий чаще всего в любви к Новому году признавались дизайнеры – 85 %, учителя – 77 % и специалисты по логистике – 76 %. Реже других празднику радуются рабочие, водители и ИТР. Среди маркетологов Новый год любят 42 %, а ненавидят этот праздник 10 % представителей этой профессии: «В декабре пашем как проклятые, а в январе – затишье и нет выручки».