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Общество

Сирота из Порхова получит жильё после вмешательства прокурора

Сирота из Порхова получит благоустроенное жильё после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе надзорного ведомства.

Известно, что девушка окончила в 2023 году техникум, а также является инвалидом 2-й группы. По закону она имеет право на получение квартиры за счёт областного бюджета как гражданин из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Однако квартира ей выделена не была.

По заявлению прокурора суд обязал администрацию Порховского района предоставить сироте благоустроенное жильё. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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