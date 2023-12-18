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Девять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Девять единиц оружия и девять боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей с 11 по 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Девять единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Всего росгвардейцы провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в рамках которых выявили девять административных правонарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

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