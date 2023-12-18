Рождественские Святки пройдут в Полистовском заповеднике
Фольклорный праздник «Святки» пройдёт в Полистовском заповеднике в деревне Гоголево Локнянского района 5 января. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
С 13:00 до 14:00 в деревенском Доме культуры для гостей праздника пройдёт театральное представление возле новогодней ёлки.
С 14:00 до 16:00 все желающие могут принять участие в творческих мастер-классах.
С 14:00 до 16:30 перед гостями праздника выступят фольклорные коллективы.
С 15:00 до 16:00 стартует квест, посвящённый зимним чудесам.
После него с 16:00 до 17:00 пройдут святочные гадания и колядования.
С 16:30 до 17:00 гостям покажут кукольный спектакль о Новом годе.
В завершение праздника с 17:00 до 17:30 все желающие смогут принять участие в играх у новогоднего костра.