Рождественские Святки пройдут в Полистовском заповеднике

11:41, 18 декабря 2023, ПАИ

Фольклорный праздник «Святки» пройдёт в Полистовском заповеднике в деревне Гоголево Локнянского района 5 января. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

С 13:00 до 14:00 в деревенском Доме культуры для гостей праздника пройдёт театральное представление возле новогодней ёлки.

С 14:00 до 16:00 все желающие могут принять участие в творческих мастер-классах.

С 14:00 до 16:30 перед гостями праздника выступят фольклорные коллективы.

С 15:00 до 16:00 стартует квест, посвящённый зимним чудесам.

После него с 16:00 до 17:00 пройдут святочные гадания и колядования.

С 16:30 до 17:00 гостям покажут кукольный спектакль о Новом годе.

В завершение праздника с 17:00 до 17:30 все желающие смогут принять участие в играх у новогоднего костра.