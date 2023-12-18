В Великих Луках женщина обокрала съёмную квартиру
В Великих Луках 41-летняя местная жительница обокрала квартиру, которую сама же и снимала. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В конце июля 2023 года женщина сняла квартиру, заплатив собственнице деньги. Прожив в квартире один день, великолучанка решила украсть находящуюся в съёмном жилье бытовую технику.
Она позвонила своему молодому человеку и сказала, что переезжает, из-за чего необходимо вывезти из квартиры бытовую технику. Мужчина, поверив подруге, помог ей вывезти из квартиры вещи на общую сумму около 40 000 рублей.
Прокурор города направил уголовное дело в суд. Великолучанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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