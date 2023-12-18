В Великих Луках женщина обокрала съёмную квартиру

11:59, 18 декабря 2023, ПАИ

В Великих Луках 41-летняя местная жительница обокрала квартиру, которую сама же и снимала. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В конце июля 2023 года женщина сняла квартиру, заплатив собственнице деньги. Прожив в квартире один день, великолучанка решила украсть находящуюся в съёмном жилье бытовую технику.

Она позвонила своему молодому человеку и сказала, что переезжает, из-за чего необходимо вывезти из квартиры бытовую технику. Мужчина, поверив подруге, помог ей вывезти из квартиры вещи на общую сумму около 40 000 рублей.

Прокурор города направил уголовное дело в суд. Великолучанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.