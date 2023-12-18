Мужчину с ожогами на руках продолжают разыскивать в Псковской области

11:52, 18 декабря 2023, ПАИ

48-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, мужчина без вести пропал в Пскове 2 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. На правой руке между большим и указательным пальцем имеет татуировку с буквой «Д», на обеих руках имеются шрамы от ожогов. Предположительно мог быть одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).