Скончался старейший священник Пскова Пётр Кольцов

14:40, 18 декабря 2023, ПАИ

На 96-м году скончался один из старейших священников Псковской епархии протоиерей Пётр Кольцов. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Сообщается, что смерть наступила 17 декабря. Отпевание отца Петра состоится в храме Святителя Николая (со Усохи) города Пскова 19 декабря по окончании Божественной литургии.

Богослужение начнётся в 10:00.