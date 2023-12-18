Скончался старейший священник Пскова Пётр Кольцов
На 96-м году скончался один из старейших священников Псковской епархии протоиерей Пётр Кольцов. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Сообщается, что смерть наступила 17 декабря. Отпевание отца Петра состоится в храме Святителя Николая (со Усохи) города Пскова 19 декабря по окончании Божественной литургии.
Богослужение начнётся в 10:00.
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