Жительницу Пыталовского района осудят за обман при выдаче микрокредита

18:40, 18 декабря 2023, ПАИ

Жительницу Пыталовского района осудят за предоставление ложных сведений при выдаче микрокредита, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2023 года при оформлении договоров потребительского займа в микрофинансовой организации женщина обманным путём предоставила заведомо ложные сведения о своей работе и о размере зарплаты, после чего получила средства в размере 5 000 и 4 000 тысяч рублей, которые до сих пор не вернула.

Прокуратура Пыталовского района направила в суд уголовное дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырёх месяцев.