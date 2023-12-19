Более полусотни заявок поступило на премию «Народное признание»

19:20, 19 декабря 2023, ПАИ

Более полусотни заявок поступило на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023» с 11 по 18 декабря.

«Наша марка»

В номинации «Наша марка» выдвинута компания «Красный город». Бренд, получивший своё название от посёлка Красногородск, известен уже далеко за пределами родной Псковской области. Знаковым продуктом и настоящим символом организации стала клюква в сахарной пудре.

«Сервис»

За победу в номинации «Сервис» на данный момент попробуют побороться четыре предприятия. Одно из них – автошкола Дмитрия Павлова, которая работает в Пскове уже больше года. За это время при поддержке опытных инструкторов из неё уже успели выпуститься около 300 учеников, говорится в заявке. Кроме того, на участие в премии выдвинуто арт-пространство «Вперёд в СССР». На площадке сейчас уже заканчивается шестая книга отзывов, а за 2023 год посетители оставили более 245 пожеланий.

Кроме того, жители Дновского района выдвинули в эту номинацию гостиницу «Советскую». В этом месте созданы все условия для комфортного проживания, а также представлен весь спектр гостиничных услуг, отмечается в заявке. Ещё одна поданная заявка на премию – организация «Прокат-Псков», которая помогает туристам и гостям города узнать Псковскую область, предоставляя услуги по прокату автомобилей.

«Рекорд»

В номинации «Рекорд» на данный момент также насчитывается четыре заявки. Среди них – великолукский спортсмен, мастер спорта России по кудо и самбо, кандидат в мастера спорта по ММА Дмитрий Рогов; офицер, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко, который несмотря на тяжёлое ранение продолжает активно заниматься спортом. Помимо того, за победу в номинации попробует посостязаться легкоатлетка Наталья Спиридонова, установившая в этом году рекорд всего легкоатлетического сезона в России, и Эвелина Галаханова, которая стала первой девушкой-победителем по классическим шахматам на чемпионате в Пскове.

«Талант»

На звание «Таланта» Псковской области на данное время претендует четыре заявителя. Первый из них – художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников, по инициативе которого в 2023 году в регионе впервые прошла международная арт-резиденция для молодых музыкантов «Золотой петушок». В этой же номинации – жительница Новоржева Светлана Шимко, которая написала книгу «Жемчужные бусы» и слова для песни «Я вернусь, обязательно, мама».

В этом списке также числятся и два объединения. Первое из них – танцевальный коллектив «Апельсин» из Новосокольнического района, а второе – «Литературное Пушкиногорье», которое подготовило к изданию новый сборник стихотворений «Святогорский соловей».

«Призвание»

Абсолютное большинство заявок приходится на номинацию «Призвание». Среди конкурсантов – врачи, заслуженные педагоги, волонтёры и воспитатели. Так, из Пушкиногорского района выдвинут Александр Столяров, который уже более 20 лет работает тренером по самбо, а также Светлана Большакова, которая преподаёт в Пушкиногорской детской школе искусств имени С. С. Гейченко 36 лет.

Поступили также заявки и из других муниципалитетов. Например, из Дновского района номинирован инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции Екатерина Тихон и тренер по настольному теннису Евгений Морозов, а из Великих Лук – старший воспитатель великолукского детского сада № 26 комбинированного вида Ирина Риссамакина.

Преобладающее количество заявок в этой номинации достаётся специалистам, работающим в медицинских организациях. Среди них – врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Псковской областной клинической больнице Андрей Устьянцев, который проводит операции при неправильном сращении переломов лодыжек, голени по методу, разработанному в отделении. Кроме того, в этой же номинации выдвинута врач высшей категории, аллерголог, иммунолог Ольга Слепиковская, проработавшая 25 лет в Псковской областной больнице, и фельдшер Псковской городской поликлиники Оксана Григорьева, которая с самого начала пандемии трудилась в ковид-бригаде.

Среди специалистов, работающих в сфере педагогики, – молодой преподаватель русского языка и литературы в школе № 3 Пскова Евгения Лунёва. Она формирует фундамент будущего поколения, закладывая такие важные ценности, как любовь к семье, близким, уважение, честность и ответственность, отмечается в заявке. Кроме того, сюда же выдвинуты Галина Березина и Евгения Листкова – педагоги Детского дома творчества Пскова, которые не первый десяток лет сохраняют псковские традиции, передавая их своим ученикам.

Среди заявок в этой номинации, поступивших от жителей Пскова, – мастер спорта, тренер по спортивной аэробике в спортивной школе «Гармония» Пскова Ирина Артемьева. Под её руководством занимается около 30 детей от девяти до 14 лет. Все они – участники и призёры соревнований разного уровня.

Сюда же стоит отнести и бессменного руководителя и основателя Псковского частного музея винтажной куклы Ирину Кендрали. Она регулярно проводит экскурсии для детей, рассказывая им об истории, о куклах и об игрушках советского прошлого, говорится в заявке.

За создание социального музея винтажных вещей в Пскове в номинацию «Призвание» подан Юрий Павлов. В музее есть редкий экземпляр автомобиля Волга ГАЗ-21 2-й серии, который находится в рабочем состоянии и на 99 % представлен в оригинале. Его Юрий Павлов собрал самостоятельно за пять лет, начиная с 2015 года.

Также среди заявок – профессор, кандидат исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Анатолий Филимонов, который занимается научно-исследовательской деятельностью. В заявке говорится, что он уже опубликовал 533 научных и научно-методических работ и пособий и внёс весомый вклад в изучение многовековой истории Пскова.

Кроме того, на данный момент поступила одна заявка из Опочецкого района. За активную добровольческую деятельность на неё выдвинута Майя Мельникова, занимающаяся волонтёрством более десяти лет.

«Инициатива»

В номинацию «Инициатива» за неделю подано шесть заявок. Так, среди них Сергей Коркунов, который является идейным вдохновителем и организатором нового детско-юношеского турнира в Пскове – кубка стадиона «Машиностроитель». Кроме того, за организацию крупных молодёжных киберфестивалей в Пскове на премию выдвинут Василий Демидов.

Также за помощь участникам СВО на премию номинирована Псковская региональная общественная организация «Альт». За два года активистам удалось собрать уже более 50 тонн гуманитарной помощи.

Ещё одна поступившая заявка – от военно-исторического клуба «Моторы Победы» из Невеля. Гордостью объединения является оригинальный ходовой образец гусеничного танка Т-38 1936 года.

Кроме того, на премию в этой номинации выдвинута Антонина Савич, три года назад создавшая в Пушкиногорском районе музей деревни Сучная.

«Событие»

В номинацию «Событие» за неделю поступило семь заявок, среди них II Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...». Во время этого мероприятия в этом году было показано около 60 мультфильмов, снятых по мотивам литературных произведений различных авторов.

Кроме того, поступила заявка от организаторов фестиваля по запуску воздушных змеев «Высоко в небо», который впервые проводился в этом году в Пскове и сразу же собрал более 500 жителей города.

Из Невельского района в эту номинацию подан автопробег восстановленной техники. Его организовал военно-исторический клуб «Моторы Победы».

За звание лучшее событие года также попробует побороться матч Кубка России по футболу на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, который для многих гостей стал дуновением из прошлого.

Помимо прочего, также поступили заявки и от организаторов других мероприятий в Псковской области. Среди них – фестиваль уличной культуры «Плеск» и фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в деревне Платишино Красногородского.

Ещё одно выдвинутое событие – первая Божественная литургия в храме святых Царственных страстотерпцев в Дно. Именно с этого события началась жизнь нового большого дновского храма.

«Паблик для народа»

Вторая по численности заявок номинация – «Паблик для народа». Их насчитывается десять.

Самой первой поступила заявка от Псковской областной клинической больницы, которая стремится к обеспечению максимальной доступности и информированности пациентов.

Достойными премии также посчитали группы великолукской детско-юношеской спортивной школы «Атлетика», детского сада «Колосок» Локнянского района, Дновского районного культурного центра, Островской межрайонной больницы, пушкиногорского детского сада «Сказка», социально-экономического лицея № 21 Пскова, Яммской средней школы, школы № 24 Пскова имени Л. И. Малякова и великолукского лицея № 10.

Все они, по мнению заявителей, являются максимально открытыми для общественности и максимально вовлекающими по своей наполненности.