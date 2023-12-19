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Общество

Гости псковского стенда на выставке «Россия» определяют, какая средневековая профессия им подходит

Гости стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ могут пройти геометрический профориентационный тест, передает корреспондент ПАИ.

Гости стенда Псковской области могут узнать, кем работали бы в средневековом Пскове. Фото: ПАИ

Перед каждым посетителем лежит пять геометрических фигур. Каждый выбирает любую фигуру, которая ему близка, на которую он больше обратил внимание. «На обороте карточки расположена информация об этой фигуре, об этом типе личности. Человек читает и понимает, близко это ему или нет. Но, как правило, 70% близко», – объяснил и. о. начальника кадрового центра города Пскова Алексей Васильев.

Также гости стенда могут вытянуть карточку с древними профессиями и узнать, кем бы они были, если бы жили во времена средевекового Пскова. Среди них – скорняк, пахарь, батрак и многие другие.

День Псковской области на выставке «Россия» начнется в среду, 20 декабря.

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