Применение ДЭГ увеличит явку на президентских выборах – псковский социолог

12:35, 19 декабря 2023, ПАИ



Применение дистанционного электронного голосования увеличит явку на президентских выборах в марте 2024 года, считает псковский социолог Наталья Папишина.

«Прогнозируемая явка псковских избирателей на предстоящих выборах президента в марте 2024 года может составить около 70%, с небольшой погрешностью. Эта уверенность складывается из прошлого опыта электорального поведения избирателей Псковской области», – сказала Наталья Папишина.

На выборах президента 5 лет назад явка в регионе была более 65%, напомнила социолог. «На этих выборах добавляется процент за счет дистанционного электронного голосования. Те, кто по каким-то причинам не смогут прийти на участки, добавят свой голос электронным способом», – отметила Наталья Папишина.

«К тому же немного поменяется характер голосования, он ожидается более экспрессивным. Россияне выбирают уверенность в завтрашнем дне, которую обеспечивает сегодняшний заданный курс. Избиратели активнее будут выражать свое мнение к политической позиции на избирательных участках», – высказала мнение социолог.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трехдневным – 15, 16, 17 марта. Действующий президент России Владимир Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Его выдвижение поддержала инициативная группа граждан, партия «Единая Россия».