Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»: итоги года и судьбоносный момент
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 19 декабря, в 14:00 мск.
Как прошел съезд партии «Единая Россия», на котором принято решение поддержать Владимира Путина на президентских выборах?
Какие внутренние и внешние угрозы могут оказать влияние на ход избирательной кампании?
Партии, которые не будут выдвигать кандидатов на президентские выборы: дальновидно или нет?
Работа над бюджетом и проект главного финансового инструмента года: особенности, новые эпитеты и кто остается «неисправим».
Парламентский час: время для перехода на личности?
Останутся ли «десятиминутки гнева» в работе Собрания?
Итоги парламентского года, текущий политический момент и судьбоносные выборы – с Александром Котовым в эфире «Оглавления».
Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.
Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»: итоги года и судьбоносный момент