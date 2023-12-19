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Политика

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»: итоги года и судьбоносный момент

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 19 декабря, в 14:00 мск.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Фото: ПАИ

Как прошел съезд партии «Единая Россия», на котором принято решение поддержать Владимира Путина на президентских выборах?

Какие внутренние и внешние угрозы могут оказать влияние на ход избирательной кампании?

Партии, которые не будут выдвигать кандидатов на президентские выборы: дальновидно или нет?

Работа над бюджетом и проект главного финансового инструмента года: особенности, новые эпитеты и кто остается «неисправим».

Парламентский час: время для перехода на личности?

Останутся ли «десятиминутки гнева» в работе Собрания?

Итоги парламентского года, текущий политический момент и судьбоносные выборы – с Александром Котовым в эфире «Оглавления».

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.

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