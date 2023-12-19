Владимиру Путину нужна наша неформальная поддержка – Александр Котов

14:08, 19 декабря 2023, ПАИ

Владимиру Путину нужная неформальная, от души поддержка, сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление», комментируя решение съезда «Единой России» о поддержке выдвижения Путина кандидатом в президенты России.

«Я был практически на всех съездах, когда принималось решение либо о выдвижении кандидата от партии, либо о поддержке кандидата на должность президента. И в этот раз я пытался найти какое-то отличие от всех тех случаев, которые были прежде. И в какой-то момент, слушая выступление президента, я понял, в чем это отличие заключается. Мы всегда поддерживали действующего президента, всегда поддерживали кандидатуру Путина. Наверное, мы делали это в большей степени так, как того требует устав партии, наше отношение к выборам президента, наше отношение к кандидату. А сейчас ситуация особенная. Нашему президенту нужна поддержка неформальная. Нужна поддержка искренняя, от души. Ему важно почувствовать, что абсолютное большинство граждан нашей страны его поддерживают, понимают его внутреннюю политику и особенно внешнюю на международной арене», – сказал спикер регионального парламента.

«Больше всего у нас задач в рамках международной политики. Это укрепление нашего суверенитета, демонстрация нашей страны на международной арене как крупного и серьезного, надежного международного партнера для всех, кто хочет справедливый миропорядок»,– отметил Александр Котов.

Председатель Псковского областного Собрания стал участником съезда «Единой России», который прошел в минувшие выходные в Москве. Делегаты съезда единогласно приняли решение о поддержке на предстоящих президентских выборах Владимира Путина.