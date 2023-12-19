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Политика

Александр Котов назвал главный риск президентских выборов

Внешнее вмешательство назвал главным риском стартовавших президентских выборов председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Я считаю, что главный риск - это внешнее вмешательство в выборы, в президентскую кампанию. Сам президент эти угрозы оценивает. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что попытки вмешиваться в проводимые в России выборы, он имел в виду не только выборы президента, будут жестко пресекаться. И в этом наша главная задача», – завил Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Враги России в открытую говорят, что вся эта возня с санкциями, с препятствованием России продвигать себя на международной арене направлена на то, чтобы создать недовольство внутри нашей страны. И мы должны понимать, что эти попытки прекращаться не будут. Поэтому я основной угрозой для президентской избирательной кампании вижу внешнее вмешательство в выборы», – сказал политик.

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