«За систематическое пьянство и дискредитацию органов соввласти»: псковский архив опубликовал протокол от 1935 года

14:43, 19 декабря 2023, ПАИ

Госархив Псковской области в своем телеграм-канале опубликовал протокол заседания президиума Дедовичского районного исполкома 1935 года.

«За систематическое пьянство, дискредитацию органов сов. власти в глазах колхозников и нежелание исправить свои ошибки в этой части», - именно такой указана причина снятия с должности председателя Навережского сельсовета Богданова.

Всего в повестке заседания было 18 тем. Решение о судьбе председателя сельсовета – одна из них. Совместно постановили: товарища Богданова снять с занимаемой должности, новым председателем рекомендовать товарища Егорова.

Подобные вопросы рассматривались повсеместно и довольно часто: пьянство, нежелание трудиться порицались, провинившимся же давали общественную оценку, нередко об этом писали в местных газетах.