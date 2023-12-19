Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«За систематическое пьянство и дискредитацию органов соввласти»: псковский архив опубликовал протокол от 1935 года

Госархив Псковской области в своем телеграм-канале опубликовал протокол заседания президиума Дедовичского районного исполкома 1935 года.

«За систематическое пьянство, дискредитацию органов сов. власти в глазах колхозников и нежелание исправить свои ошибки в этой части», - именно такой указана причина снятия с должности председателя Навережского сельсовета Богданова.

Всего в повестке заседания было 18 тем. Решение о судьбе председателя сельсовета – одна из них. Совместно постановили: товарища Богданова снять с занимаемой должности, новым председателем рекомендовать товарища Егорова.

Подобные вопросы рассматривались повсеместно и довольно часто: пьянство, нежелание трудиться порицались, провинившимся же давали общественную оценку, нередко об этом писали в местных газетах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Задачи Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ
19 декабря 2023

Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области 20 декабря
19 декабря 2023

Экспертом на съёмках программы ОТР о Софье Ковалевской стала псковичка
19 декабря 2023

Великие Луки победили во Всероссийском конкурсе «Города для детей»
19 декабря 2023

День профориентации проходит на стенде Псковской области на выставке «Россия»
19 декабря 2023

Александр Гуцан посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»
19 декабря 2023

Самые часто выявляемые виды рака у мужчин и женщин в Псковской области назвал онколог
19 декабря 2023

Роспотребнадзор: В каждой третьей школе в Псковской области не проводится термометрия

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...