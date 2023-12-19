«За систематическое пьянство и дискредитацию органов соввласти»: псковский архив опубликовал протокол от 1935 года
Госархив Псковской области в своем телеграм-канале опубликовал протокол заседания президиума Дедовичского районного исполкома 1935 года.
«За систематическое пьянство, дискредитацию органов сов. власти в глазах колхозников и нежелание исправить свои ошибки в этой части», - именно такой указана причина снятия с должности председателя Навережского сельсовета Богданова.
Всего в повестке заседания было 18 тем. Решение о судьбе председателя сельсовета – одна из них. Совместно постановили: товарища Богданова снять с занимаемой должности, новым председателем рекомендовать товарища Егорова.
Подобные вопросы рассматривались повсеместно и довольно часто: пьянство, нежелание трудиться порицались, провинившимся же давали общественную оценку, нередко об этом писали в местных газетах.
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