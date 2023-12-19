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Политика

Владимир Путин может получить более 80% голосов на выборах – Александр Котов

Явка на президентских выборах в марте 2024 года будет выше, чем на прошлых выборах главы государства. 70% – это вполне реально, как и 80% голосов за Владимира Путина, прогнозирует председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Александр Котов спрогнозировал процент голосов за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Фото: ПАИ

«Это связано с тем, что наш народ в трудное время склонен к тому, чтобы объединяться и противостоять угрозам. Обязательно люди пойдут на выборы, обязательно будут высказывать свою позицию. Это как раз то, чем может наш российский народ ответить на беспрецедентное внешнее давление, которое сейчас пытаются оказывать на нашу страну. Поэтому я ожидаю высокую явку. 70% – это вполне реально», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Я думаю, что для Владимира Путина 80% – это реальный результат, который он может получить. И даже выше, с учетом сплоченности российского общества», – заявил председатель областного Собрания.

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