Александр Котов: Если партия не участвует в выборах – это медленная смерть

15:16, 19 декабря 2023, ПАИ

Потенциальные кандидаты от других партий понимают преимущества действующего президента Владимира Путина. Но неучастие в выборах, невыдвижение своего кандидата для любой крупной партии - это медленная смерть. Так прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов вопрос о том, должны ли парламентские партии выдвигать на президентских выборах своих кандидатов.

«Даже те потенциальные кандидаты в президенты, которые могут быть выдвинуты от политических партий, которых мы сегодня видим, они тоже, скорее всего, понимают преимущества действующего президента Путина. Но участие в выборах дает возможность укреплять свой электорат, дает возможность показать свои политические силы. И здесь для кандидатов от других политических партий интерес представляет процент голосов, которые они наберут. Это может оказаться важным на последующих выборах разного уровня. Если партия не участвует в выборах, это означает медленную смерть. Если та или иная партия не выдвигает на президентских выборах кандидата, считаю это ошибкой», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.