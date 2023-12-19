Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов: Если партия не участвует в выборах – это медленная смерть

Потенциальные кандидаты от других партий понимают преимущества действующего президента Владимира Путина. Но неучастие в выборах, невыдвижение своего кандидата для любой крупной партии - это медленная смерть. Так прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов вопрос о том, должны ли парламентские партии выдвигать на президентских выборах своих кандидатов.

Александр Котов считает участие партий в выборах обязательным условием политической жизнеспособности. Фото: ПАИ

«Даже те потенциальные кандидаты в президенты, которые могут быть выдвинуты от политических партий, которых мы сегодня видим, они тоже, скорее всего, понимают преимущества действующего президента Путина. Но участие в выборах дает возможность укреплять свой электорат, дает возможность показать свои политические силы. И здесь для кандидатов от других политических партий интерес представляет процент голосов, которые они наберут. Это может оказаться важным на последующих выборах разного уровня. Если партия не участвует в выборах, это означает медленную смерть. Если та или иная партия не выдвигает на президентских выборах кандидата, считаю это ошибкой», – сказал Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

О правовых проблемах деревенского музея рассказала Алексею Севастьянову создатель «Изборского пряника»
19 декабря 2023

Меньше шума, больше толка – Александр Котов о работе согласительной комиссии
19 декабря 2023

Александр Котов: Если партия не участвует в выборах – это медленная смерть
19 декабря 2023

Владимир Путин: Россия не собирается отказываться от целей СВО
19 декабря 2023

Владимир Путин может получить более 80% голосов на выборах – Александр Котов
19 декабря 2023

Владимиру Путину нужна наша неформальная поддержка – Александр Котов
19 декабря 2023

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»: итоги года и судьбоносный момент
19 декабря 2023

Евросоюз разрешил въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...