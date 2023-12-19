Средства на капвложения стали традицией регионального бюджета – Александр Котов

16:16, 19 декабря 2023, ПАИ

Средства на капитальные вложения и постоянное наращивание дорожного фонда за последние шесть лет стали традиционными для бюджета Псковской области, у региона есть возможность интенсивно развиваться. Об этом в эфире программы «Оглавление» заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

«За последние примерно шесть лет в бюджете региона постоянно предусматриваются средства на капиталовложения. То есть у нас есть возможность строить: школы, детсады, больницы, стадионы. Бюджет на 2024 год не станет исключением», – сказал Александр Котов.

«Еще одна особенность регионального бюджета последних лет – постоянный рост дорожного фонда. В этом году порядка 13 млрд рублей, в следующем году объем дорожного фонда будет примерно такой же», – отметил председатель областного Собрания.

Александр Котов отдельно отметил эффективную работу губернатора Михаила Ведерникова по привлечению в бюджет дополнительных средств. «Он настолько четко построил работу с федеральным правительством, что все малейшие возможности, которые у нас только могут быть для привлечения федеральных средств, использованы. Объем этих средств ежегодно растет. Это будет особенностью и бюджета следующего года», – сказал он.

Сессия Псковского областного Собрания запланирована на 25 декабря. На ней будет рассмотрен проект бюджета региона во втором и третьем чтениях.