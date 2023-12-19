Меньше шума, больше толка – Александр Котов о работе согласительной комиссии

16:41, 19 декабря 2023, ПАИ

Согласительная комиссия работает над поправками в проект бюджета Псковской области эффективно, а предложения депутатов носят все более системный характер, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Я скажу тут слова благодарности своему коллеге Александру Братчикову, председателю бюдджетного комитета и сопредседателю согласительной комиссии. Он четко выстроил эту работу, системно. Поэтому, может быть, вам кажется, что меньше шума, но толку от работы согласительной комиссии больше», – сказал спикер Собрания.

«Все понимают, что нам нужно работать системно, мы это обсуждаем на встрече во фракции «Единой России». Вот по этому же пути сейчас и фракция ЛДПР пошла. У Антона Минакова [лидер фракции ЛДПР] было несколько вопросов системного характера, которые рассматривались на заседании согласительной комиссии: по уличному освещению, по индексации. Они тоже понимают, что по этому пути идти продуктивнее, чем приходить и просить деньги на какие-то точечные вопросы», – отметил Александр Котов.

В качестве противоположности системному подходу к работе над проектом бюджета Александр Котов назвал партии «Яблоко» и КПРФ.

«Противоположность полная - это «Яблоко». Они как обращались с этими точечными вопросами – «отремонтировать крышу и крыльцо», так и продолжают обращаться. При этом готовят еще и поправки к закону о бюджете, популистского толка. Что касается КПРФ, там как-то совсем все плохо и не видел я там никаких инициатив», – сказал председатель Собрания.

25 декабря Псковское областное Собрание рассмотрит проект бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 гг. во втором и третьем чтениях.