Более 180 млн рублей получит ПсковГУ по программе «Приоритет-2030» в 2024 году

17:10, 19 декабря 2023, ПАИ

Псковский государственный университет защитил программу развития вуза по проекту Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030», направленному на проведение отбора российских образовательных организаций высшего образования. В 2024 году ПсковГУ выделят более 180 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

В рейтинге вузов, оценивающем реализацию программ развития в базовой части гранта, университет занял десятое место из 56, набрав более 42 баллов по итогам защиты.

«Сегодня ПсковГУ доверяют федеральную повестку. Университет является исполнителем приоритетных направлений, указанных в стратегии научно-технологического развития РФ, в экологии, биомедицине, приборостроении и выполняет приоритетные задачи, поставленные перед российской наукой и образованием президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» сейчас объединяет вузы, которые находятся во всех шести регионах Республики Беларусь. Мы полностью отработали с ними сетевые образовательные программы и программы двойных дипломов, с ними сетевые лаборатории, журналы и диссертационный совет в заявке. Вместе мы выстраиваем стратегию молодёжной политики и научно-технологического развития. Вуз вошёл в систему общего, среднего и высшего образования Республики Беларусь», – отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Грантополучателями по проекту в 2024 году станут 118 вузов из 50 субъектов РФ. Общий объем финансирования базовой части на будущий год составит 17,98 млрд рублей, в 2023 году объём финансирования составил 13,48 млрд рублей.