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Общество

На стенде Псковской области на выставке «Россия» началась беспроигрышная лотерея

Беспроигрышная лотерея, главным призом которой станет поездка в Псковскую область, стартовала сегодня, 19 декабря, на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Достаточно совершить виртуальное путешествие по Псковской области - и получишь подарок. Фото: ПАИ

Любой гость стенда может стать участником розыгрыша. «Достаточно совершить полную виртуальную экскурсию на велосипеде по Псковской области на стенде региона», - рассказал корреспонденту ПАИ креатив-менеджер региональной Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов.

Фото: ПАИ

Среди призов - деревянная подставка для телефона, визитница, пазл с флагом Псковской области, термостакан и термокружки, шоперы, беспроводные колонки и многое другое. Все призы - с символикой региона. Главный приз розыгрыша - сертификат на путешествие в Псковскую область.

Розыгрыш продлится до завтрашнего дня, когда стартует День Псковской области на выставке «Россия».

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