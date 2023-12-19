На стенде Псковской области на выставке «Россия» началась беспроигрышная лотерея

17:48, 19 декабря 2023, ПАИ

Беспроигрышная лотерея, главным призом которой станет поездка в Псковскую область, стартовала сегодня, 19 декабря, на стенде региона в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Любой гость стенда может стать участником розыгрыша. «Достаточно совершить полную виртуальную экскурсию на велосипеде по Псковской области на стенде региона», - рассказал корреспонденту ПАИ креатив-менеджер региональной Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов.

Среди призов - деревянная подставка для телефона, визитница, пазл с флагом Псковской области, термостакан и термокружки, шоперы, беспроводные колонки и многое другое. Все призы - с символикой региона. Главный приз розыгрыша - сертификат на путешествие в Псковскую область.

Розыгрыш продлится до завтрашнего дня, когда стартует День Псковской области на выставке «Россия».