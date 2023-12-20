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Общество

Как правильно упаковывать новогодние посылки, рассказали псковичам

В конце года жители Псковской области отправляют подарки родным и близким по всей стране и за рубеж. В это время объём обрабатываемых почтовых отправлений увеличивается в среднем на 25%. «Почта России» подготовила рекомендации, как правильно упаковывать новогодние посылки и бандероли, чтобы они безопасно и быстро доехали до адресата.

Фото пресс-службы УФПС Псковской области

Упаковка подарка должна соответствовать типу посылки. Небольшие вещи весом до 3 кг можно упаковать в пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Крупные и тяжёлые подарки отправляют в прочной картонной коробке или мешке. Упаковку можно приобрести в почтовом отделении. Для ускоренных отправлений на почте бесплатно предоставят конверт или пластиковый пакет EMS, его максимальный размер 60×70 см. Также подарки можно упаковать в собственные коробку или пакет. Главное, чтобы они не содержали посторонних надписей, рисунков и других символов. Также на упаковке не должно быть старого скотча или его следов.

Второе — надо правильно упаковать посылку. Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Заполнить свободное пространство можно бумагой, пенопластом, опилками или другим наполнителем. Если подарок хрупкий, нужно дополнительно обернуть его воздушно-пузырчатой плёнкой и сделать специальную пометку у оператора перед отправкой. Посылки с описью вложения нужно передать сотруднику почты в открытом виде для сверки содержимого. Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной таре, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов.

Третье — во время оформления отправления надо верно указать индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя. На стандартных почтовых упаковках, таких как коробка и пластиковый пакет, есть поля для заполнения. Если клиент упаковывает посылку самостоятельно, надо предусмотреть место на коробке для наклеивания адресного ярлыка размером не менее 10,5×14,8 см, при этом скотч или упаковочная плёнка не должны перекрывать штрихкод. Если упаковка тканевая, то адрес на ней пишут, а не нашивают.

Посылку можно оформить в почтовом отделении или отправить из дома, вызвав курьера. Чтобы сэкономить время, клиенты также могут воспользоваться услугой предзаполненные и предоплаченные посылки. Сервис доступен в мобильном приложении или на официальном сайте «Почты России». Там же можно ознакомиться со списком предметов, запрещенных к пересылке.

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