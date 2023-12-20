Переход на личности в работе Собрания неприемлем – Александр Котов

12:16, 20 декабря 2023, ПАИ

Переход на личности в работе Псковского областного Собрания депутатов неприемлем, в том числе во время «парламентского часа», заявил председатель регионального парламента Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Спикер Собрания прокомментировал вопрос ведущих, насколько приемлемы личные выпады со стороны некоторых депутатов в адрес докладчиков на «парламентских часах» во время сессий.

«Я считаю, что такого быть не должно. Мы стараемся обсуждать наиболее актуальные проблемы, которые есть в регионе. «Парламентский час» для этого. Я допускаю, что иногда это обсуждение может быть эмоциональным, и я сам не всегда сдерживаюсь, иногда могу повысить голос. Но никогда нельзя переходить на личности, никогда нельзя оскорблять. Это не приведет нас к желаемому результату. Поэтому такое поведение неправильно. Мы определенные выводы делаем из этого», – сказал Александр Котов.