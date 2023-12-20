Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ
Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках мероприятия проходят мастер-классы по приготовлению псковских блюд, дегустации, презентация гастрономического туристического маршрута «С грохотом по фермам», презентация телепроекта ГТРК Псков «Готовим дома», подкаста «Радио России» о псковской кухне «О вкусном не спорят!».
Здесь также проходит выставка псковской керамики от завода «Псковский гончар». Гастроническое представление проходит в музыкальном сопровождении псковского ансамбля «Сказ».
Гости могут попробовать псковские специалитеты: кокоры с чухонским маслом, маринованного судака с можжевельником, пыжовскую кашу из Изборска, местные наливки по традиционным рецептам, рыбные гастросувениры, псковское пиво и квас, пушкиногорские сыры, традиционный печорский пряник «Императорский», псковские цукаты и сладости, великолукское мороженое «из детства».
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Гастрономическое представление «Псковская еда» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ