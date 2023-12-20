Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов станет гостем программы «Среда обитания»

12:51, 20 декабря 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 20 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

Какие проблемы и вызовы стоят сегодня перед псковскими коммунальщиками? В чём «счастливы одинаково» и «несчастны по-своему» псковские управляющие компании? С какими итогами конкретная УК подошла к концу года и на что рассчитывает в новом году? Как стимулировать самоорганизацию жильцов и может ли управляющая компания эффективно сотрудничать с ТОС? Как эксперт оценивает новации в федеральном законодательстве, связанные со сферой ЖКХ?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.