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Политика

«Десятиминутки гнева» в Псковском областном Собрании отменять не будут 

Возможность десятиминутных выступлений представителей парламентских фракций в начале сессии - «полезная вещь», но «если сказать нечего, то лучше промолчать», сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов: Когда сказать нечего, лучше промолчать. Фото: ПАИ

«По регламенту можно 10 минут вещать о наиболее актуальных проблемах, которые представители фракций политических партий могут и хотят озвучить на сессии. Но если они по поводу каких-то личных интересов, личного бизнеса, я категорически против, этого ни в коем случае допускать нельзя. Что касается других выступлений – актуальных или неактуальных, я думаю, что правильно было бы придерживаться принципа: если сказать нечего, лучше промолчать. К сожалению, у нас иногда бывают выступления, которые совсем далеки от проблем региона. Зачем занимать время и рассказывать о том, что не очень интересно людям, проживающим на территории Псковской области?» – сказал Александр Котов.

У депутатов нет намерения менять регламент и отказываться от 10-минутных выступлений фракций. «Это отработанный формат, тут мы пока ничего не собираемся менять», – отметил председатель областного Собрания.

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