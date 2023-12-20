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Общество

Пороховые погреба Псковского кремля готовятся к открытию

Завершается реставрация Пороховых погребов в Псковском кремле, в скором времени они полностью будут готовы к открытию. Не исключено, что это произойдет еще в декабре. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Завершающие косметические работы проходят в Пороховых погребах. Фото: ПАИ

На объекте завершается работа, проходят клининговые мероприятия. В скором времени помещение можно будет использовать, сообщил он.

«Пороховые погреба на территории кремля довольно долгое время стояли в запустении: была и вода в подвалах, и стены в грибке, балки перекрытия в аварийном состоянии. Ни коммуникации, ни электричества, ни воды – ничего не было. Сейчас они отреставрированы. Теперь здесь и хороший свет, и хорошая вентиляция. Пороховые погреба – большое здание трехэтажное, историческое, сделанное из известняка, попадешь – переносишься в другой век – век XVI», – сказал Денис Василенко.

По мнению эксперта, порядка 800 квадратных метров здания можно использовать как площадку для проведения мероприятий, в том числе для работы с молодежью.

«Отец Алексей, настоятель Троицкого собора, активно занимается развитием молодёжи: это и дети, и молодёжь, и взрослые. Есть школа реставраторов, кружки по различным направлениям, воскресная школа. Мероприятий много, которые можно проводить. В здании Пороховых погребов есть и цокольный этаж, есть первый и второй. Все три этажа общей площадью около 800 квадратов: большое пространство для мероприятий», – сказал собеседник ПАИ.

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