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Общество

Гостиницы и санатории Псковской области вошли в топ-7 рейтинга доходности номеров

Гостиницы и санатории Псковской области вошли в топ-7 рейтинга доходности номеров, сообщает сайт санатории-России.рф.

Доходы гостиниц Северо-Запада РФ за номер в этом году составили в среднем 818 тысяч рублей, а доходы санаториев за номер равнялись 815,5 тысячи рублей.

По доходам гостиниц за номер лидируют Псковская область (655 тысяч рублей), Новгородская область (734 тыс.), Мурманская область (757 тыс.), Калининградская область (780 тыс.), Санкт-Петербург (984 тыс.) и Карелия (1,135 тыс.).

Самые большие доходы с одного номера в санаторно-курортных учреждениях Северо-Запада РФ в этом году получили в Псковской области (603 тысячи рублей), а также в Мурманской области, в Карелии, в Новгородской и Калининградской областях, в Санкт-Петербурге и в Вологодской области.

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