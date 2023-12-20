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Общество

Проблему с рекламой дезинсекции и появлением после неё насекомых в домах прокомментировал директор псковской управляйки

Проблему с появляющимися на домах микрорайона Родина объявлениями о травле тараканов от неизвестной компании прокомментировал директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Скриншот из местной группы

Пока что отследить тех, кто занимается обработкой, не удалось, отметил Андрей Тарасов. При этом директор управляющей компании рассказал, что после появления соответствующих объявлений в подъезде стали появляться какие-то жучки.

«Мы посмотрели, в наших домах появились не тараканы, а какие-то жучки, которые быстро погибли. Что в других – не знаю, надо разбираться. <...> Они появляются в таких местах, где их никогда не было, где у них нет рациона питания. Понятно, что это какая-то диверсия. Тем более когда они появляются в холодное время года, так как тараканы очень быстро умирают от мороза», – пояснил он.

«Предприниматели» подкидывают насекомых в места общего пользования, чтобы люди обратили на это внимание и позвонили им, уточнил Андрей Тарасов. «Это такой вид бизнеса. К сожалению, честно вам скажу, мы пока не знаем, как с этим бороться», – заключил гость студии.

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