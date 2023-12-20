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Судьбу улицы Владимирской в Пскове помогает решить прокуратура

Судьбу улицы Владимирской, связывающей Псков и Псковский район в микрорайоне Родина, помогает решить прокуратура. Об этом сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Судьбу улицы Владимирской в Пскове помогает решить прокуратура. Скриншот поста из группы микрорайона

«Улица Владимирская – уникальная улица. Она связывает Псков и Псковский район, отсюда очень много проблем. Пока улица строилась, пока мы помогали застройщику её убирать и чистить, никто не хотел решать вопросы, связанные ни с её статусом, ни с её обслуживанием. <…> Сейчас застройщик её бросил и никому не передал», – отметил гость студии.

Андрей Тарасов обратил внимание, что улица имеет межмуниципальный статус и сейчас её хотят передать на баланс Псковского района, так как именно там находится самый большой её участок.

«Сейчас этим занимается прокуратура. Они помогут либо в добровольном порядке району принять улицу, либо, как было с улицей Никольской, через судебные инстанции», – сообщил Андрей Тарасов.

Псков имеет хороший опыт в решении подобных вопросов, отметил гость эфира и заметил, что ему не особо понятно, почему Псковский район не может пойти по этому пути. Он уточнил, что аналогичные проблемы есть и на улицах Окольной, Балтийской и Завеличенской. «Эти проблемы высвечиваются, но почему-то остаются без нормальных решений», – отметил директор управляющей компании и выразил надежду, что в ближайшее время начнётся какое-то движение в сторону решения проблем.

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