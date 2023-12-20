Андрей Тарасов прокомментировал идею присоединения микрорайона Родина к городу

17:01, 20 декабря 2023, ПАИ

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове прокомментировал идею присоединения улиц Владимирской и Никольской в деревне Родина к городу.

«Я абсолютно нормально к этой идее отношусь. Понятно, что Владимирская и Никольская в основном используют городскую инфраструктуру. И по своему характеру это, конечно, уже не деревенский, а городской тип жизни», – подчеркнул директор управляющей компании.

«Но прежде чем этим вопросом заняться, надо создать комиссию, подумать, какие вопросы у людей могут возникнуть. <...> Прежде всего, мне кажется, это проблема с внесением изменений в документы», – отметил Андрей Тарасов.