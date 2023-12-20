Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия»

22:20, 20 декабря 2023, ПАИ

Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия», который прошёл сегодня, 20 декабря.

Внутри рассказ и презентация губернатора Михаила Ведерникова о нашем регионе, которые будут интересны и полезны не только гостям Псковской области, но и её жителям.

«Уже сейчас Псковская область – это самобытный, красивый, комфортный и привлекательный регион, который восхищает, вдохновляет и даёт силы для новых свершений и новых побед. К нам можно быстро и удобно добраться на всех видах транспорта.

Приезжайте посмотреть, где начинается Россия! Посмотреть. Прикоснуться. И влюбиться в Псковскую область. Лучше узнать и полюбить Россию ещё сильнее!» – сказал глава региона.

Все подробности о выставке «Россия» – в специальном сюжете Псковского агентства информации.