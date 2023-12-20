Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия»
Публикуем видео с открытия Дня Псковской области на выставке «Россия», который прошёл сегодня, 20 декабря.
Внутри рассказ и презентация губернатора Михаила Ведерникова о нашем регионе, которые будут интересны и полезны не только гостям Псковской области, но и её жителям.
«Уже сейчас Псковская область – это самобытный, красивый, комфортный и привлекательный регион, который восхищает, вдохновляет и даёт силы для новых свершений и новых побед. К нам можно быстро и удобно добраться на всех видах транспорта.
Приезжайте посмотреть, где начинается Россия! Посмотреть. Прикоснуться. И влюбиться в Псковскую область. Лучше узнать и полюбить Россию ещё сильнее!» – сказал глава региона.
Все подробности о выставке «Россия» – в специальном сюжете Псковского агентства информации.
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