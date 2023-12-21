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Псковский музей награждён за лучший инфоповод – 2023

Псковский музей награждён за лучший инфоповод – 2023. Им, по версии компании «Медиалогия», признан исторический праздник «Воевода Шуйский». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото пресс-службы Псковского музея

Праздник, посвященный событиям обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах, состоялся 26 августа на территории Покровского угла. Площадку посетило более 600 человек.

«Я считаю, что псковичи – люди необыкновенно счастливые, они в полном смысле слова живут в истории, окружены ею на каждом шагу. А Псков в хорошем смысле избалован большим количеством исторических праздников и фестивалей. Но есть такие особенные дни, мимо которых пройти нельзя, и сегодня – один из них. Мне очень приятно и радостно, что именно здесь, на земле, которая пропитана, генетически наполнена великой русской историей, мы сегодня встречаем людей. Людей, кому небезразлично, в какой стране они живут», – подчеркнула гендиректор музея Светлана Мельникова на сессии «Музеи в современном информационном пространстве: партнерство и медиапроекты», проходившей в Москве в рамках проекта «Музейные маршруты России».

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