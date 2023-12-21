22 декабря станет самым коротким днём 2023 года

07:45, 21 декабря 2023, ПАИ

22 декабря станет самым коротким днём 2023 года, пишет газета «Известия». Каждый год в конце декабря происходит зимнее солнцестояние — природное явление, когда солнце опускается ниже горизонта. Его также называют началом астрономической зимы, которая продлится вплоть до весеннего равноденствия.

Солнцестоянием это событие называют потому, что Солнце будто бы застывает в зените на одном месте и не клонится к горизонту. Название этого явления происходит от латинского solstitium, что означает, «точка, когда Солнце стоит неподвижно».

Такой эффект обусловлен наклоном оси вращения Земли. В это время в полушарии, где происходит зимнее солнцестояние, наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. В Москве, например, день продлится всего около семи часов.

В год перед високосным, которым станет 2024 год, зимнее солнцестояние в Северном полушарии наступает 22 декабря. Наблюдать его в текущем году можно в 3:27 по гринвичскому времени, или в 6:27 мск. В этот момент высота солнца будет минимальна.

В другие периоды зимнее солнцестояние может наступать в другие даты. Например, ближайший день зимнего солнцестояния, который выпадает на 20 декабря, будет в 2080 году, а самый короткий день 23 декабря наступит только в 2303 году.

При этом в день, когда в Северном полушарии происходит зимнее солнцестояние, в Южном наоборот случаются летнее солнцестояние и самый длинный день в году.