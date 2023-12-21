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Культура

Гитарист Иван Фёдоров станет гостем программы «Минкульт»

Гитарист, музыкант в труппе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Иван Фёдоров станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 декабря, в 14:00.

Гитарист Иван Фёдоров станет гостем программы «Минкульт». Фото: ПАИ

В чём особенности композиций в стиле фламенко? Каково это – быть музыкантом в труппе театра? С чего начать музыканту, который хочет играть в стиле фламенко? Как заработать музыканту? Пользуется ли спросом фламенко у псковичей?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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