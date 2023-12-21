Как выжить музыканту в современном мире, рассказал псковский гитарист Иван Фёдоров

17:17, 21 декабря 2023, ПАИ

Как выжить музыканту в современном мире, рассказал псковский гитарист, музыкант труппы Псковского академического театра драмы Иван Фёдоров в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Зайдите в интернет, наберите лайков, подписчиков – и всё у вас будет. Но блогеров сейчас очень много, и войти в эту сферу не так просто», – отметил он.

Ещё один из способов заработать – преподавание. Главное, быть хорошим специалистом, подчеркнул Иван Фёдоров.

«Нужно всего себя этому посвятить и любить своё дело по-настоящему. Тогда все получится», – заключил он.