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Культура

Как поп-музыка влияет на чувство вкуса, рассказал псковский музыкант Иван Фёдоров

Может ли поп-музыка влиять на чувство вкуса и разрушать его, рассказал музыкант труппы Псковского академического театра драмы Иван Фёдоров в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как поп-музыка влияет на чувство вкуса, рассказал псковский музыкант Иван Фёдоров. Фото: ПАИ

«Нас приучают к поп-культуре, к простому восприятию, и мы к этому привыкаем. Это такая лень. По себе знаю, что, если хочу послушать симфонию Чайковского, мне надо очень сильно настроиться на это, несмотря на то что я музыкант и имею опыт», – отметил он.

Иван Фёдоров подчеркнул, что если нравится поп-музыка, то её можно слушать, однако всегда нужно стремиться к развитию.

«Когда развиваешься, углубляешься, становится просто неинтересно находиться в определённых рамках, которые дают обычному слушателю», – заключил он.

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