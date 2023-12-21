Как поп-музыка влияет на чувство вкуса, рассказал псковский музыкант Иван Фёдоров

17:46, 21 декабря 2023, ПАИ

Может ли поп-музыка влиять на чувство вкуса и разрушать его, рассказал музыкант труппы Псковского академического театра драмы Иван Фёдоров в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Нас приучают к поп-культуре, к простому восприятию, и мы к этому привыкаем. Это такая лень. По себе знаю, что, если хочу послушать симфонию Чайковского, мне надо очень сильно настроиться на это, несмотря на то что я музыкант и имею опыт», – отметил он.

Иван Фёдоров подчеркнул, что если нравится поп-музыка, то её можно слушать, однако всегда нужно стремиться к развитию.

«Когда развиваешься, углубляешься, становится просто неинтересно находиться в определённых рамках, которые дают обычному слушателю», – заключил он.