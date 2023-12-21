Сергей Холмов: Псков – первый город на Руси с прообразом демократического устройства

17:50, 21 декабря 2023, ПАИ

О пути российского парламентаризма рассказал начальник ремонтно-механической службы муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» Сергей Холмов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Несмотря на то что мы проживаем в провинции, а Псков – это не Москва, нам не чужды все те же чаяния и заботы, которые беспокоят большинство граждан нашей большой страны», – отметил он.

Сергей Холмов подчеркнул, что Псков – первый город на территории Руси с прообразом демократического устройства правления. Это было Псковское вече, которое известно по летописным источникам и впервые упоминается в грамоте 1308-1312 годов.

«Его активную основу составляли представители семей посадников и «бояре» – должностные лица органов боярского управления и суда. Система республиканского управления была представлена представителями от территориальных групп – посадниками и сотскими. На пост посадников выбирались представители узкого круга семей старой псковской знати. Сотские (псковские судьи) в свою очередь избирались главным образом из представителей ремесленной прослойки Пскова. Нелишним будет напомнить, что происходило это в XIV веке!» – подчеркнул Сергей Холмов.

Он также напомнил, что первыми государственными учреждениями, в которых представительное начало играло заметную роль, были совещания боярства, духовенства, представителей служилого класса и купечества, которые созывались царями с середины XVI по семидесятые годы XVII века, получившие впоследствии название Земских соборов. Соборы созывались для обсуждения политических, экономических и административных вопросов. Первый из них состоялся в 1549 году и получил название «Собор примирения». На Земских соборах избирались цари, решались вопросы объявления войны и заключения мира, установления налогов и другие. Последним был Земский собор 1653 года, решивший вопрос о воссоединении Украины с Россией.