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Общество

Племянник Сталина скончался в Москве

Племянник генерального секретаря СССР Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев умер в возрасте 94 лет в своей квартире в Москве, сообщает «Известия».

Тело пенсионера нашли в квартире на Котельнической набережной вечером 20 декабря. По данным источника, смерть наступила по естественным причинам.

Леонид Аллилуев был сыном сестры второй жены советского вождя Надежды Аллилуевой.

Ранее родственник Иосифа Сталина становился жертвой мошенников. В 2021 году злоумышленники под видом сотрудников банка похитили у него 2 млн руб. Таганский суд Москвы приговорил виновную в ограблении ветерана к трём с половиной годам лишения свободы.

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